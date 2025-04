Escalação: Ramón ganha opções no Corinthians com retorno de dupla titular

O Corinthians ganhou novidades nesta terça-feira (15). Recuperados de lesão, Gustavo Henrique e Angileri foram liberados pelo departamento médico, treinaram normalmente com o restante do elenco no CT Joaquim Grava e estão à disposição da comissão técnica.

A tendência é que a dupla retorne à escalação do titular do Corinthians, que recebe o Fluminense na quarta-feira (16), na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Angileri assume a vaga de Matheus Bidu na lateral-esquerda, enquanto Gustavo Henrique deve assumir o lugar de Cacá na zaga.

Rodrigo Garro e Hugo Souza seguem programação específica de recuperação e desfalcam o time. O goleiro deve retornar aos gramados no início de maio. Já o argentino não tem prazo específico de recuperação. Reserva imediato de Garro, Igor Coronado trata trauma no ombro com a equipe médica e também será ausência diante do Fluminense.

Suspenso na derrota para o Palmeiras no último fim de semana, o técnico Ramón Díaz retorna ao comando do time, que teve o auxiliar Emiliano Díaz no banco de reservas no Derby.

Com o retorno de Gustavo Henrique e Angileri, Ramón Díaz ganhou opções na escalação do Corinthians para a partida contra o Fluminense, pelo Campeonanto Brasileiro (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Provável escalação do Corinthians

Portanto, a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Fluminense tem: Matheus Donelli, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres (André Ramalho) e Angileri; Raniele, José Martínez (Breno Bidon), André Carrillo e Romero; Memphis Depay e Yuri Alberto.

As equipes se enfrentam a partir das 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Após três rodadas, a equipe comandada por Ramón Díaz totaliza quatro pontos, contra seis do rival.