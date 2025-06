Cacá, zagueiro do Corinthians, é assaltado em São Paulo

Cacá, zagueiro do Corinthians, foi assaltado por dois homens supostamente armados antes do treino do clube. O fato ocorreu na manhã desta quarta-feira (4), no bairro do Tatuapé, zona Leste de São Paulo. O jogador teve seu celular furtado.

Não houve nenhum tipo de agressão física durante o crime, o jogador ainda não registrou boletim de ocorrência na Polícia, avisou a direção do clube, mas está bem e irá participar normalmente do treinamento que será realizado durante a tarde. O Corinthians não irá se posicionar oficialmente sobre o ocorrido, mas prestou auxílio ao atleta.

Cacá foi assaltado enquanto estava no carro indo almoçar antes da reapresentação do grupo, que treinará no CT Dr. Joaquim Grava, o primeiro após dois dias de folga concedidos por Dorival Júnior e sua comissão técnica. A atividade desta quarta-feira (4) é a primeira visando o duelo contra o Grêmio, na próxima quinta-feira (12), pelo Campeonato Brasileiro.

Jogador do Corinthians foi assaltado nesta quarta-feira (4), na zona leste de São Paulo (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Trajetória no Timão

Atleta do Corinthians desde o ano passado, quando foi contratado junto ao Tokushima Vortis, do Japão, Cacá tem sido titular desde a chegada de Dorival Júnior, há um mês. Ao todo, disputou 57 jogos com a camisa do clube alvinegro e marcou sete gols. Seu contrato tem duração até 2028.