O próximo jogo do Corinthians será na segunda-feira (18). O Timão enfrentará o Grêmio, na Neo Química Arena, em partida atrasada da 15ª rodada do Brasileirão. Na sexta-feira (22), a equipe alvinegra volta ao seu estádio, em Itaquera, para, dessa vez, encarar o Botafogo, pela competição nacional. Depois desses dois compromissos, o clube o Parque São Jorge voltará a se encontrar com o Fortaleza, mas dessa vez pela Sul-Americana. As duas equipes fazem uma das semifinais da competição continental. O jogo de ida acontecerá no dia 26 de setembro, na arena corintiana, com a volta sendo em 3 de outubro, no Castelão.