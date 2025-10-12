menu hamburguer
Breno Bidon confirma aposta de Dorival e vira peça-chave no Corinthians; veja números

Treinador sempre disse que via o jovem como um meia mais solto

Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 12/10/2025
05:30
Ataque Corinthians
Breno Bidon se consolidou como uma arma ofensiva do Corinthians desde a chegada de Dorival Júnior. Com 20 anos, o jovem, que foi escalado por muitas vezes como segundo volante com Ramón Díaz, está atuando mais como um armador desde a lesão de Garro.

O argentino se machucou no dia 15 de setembro. Garro não tem um substituto direto desde a saída de Coronado, em junho. Dorival Júnior sempre considerou Breno Bidon como um meia solto, com boa presença ofensiva.

- O Bidon não é um volante, tem todas as características de um meia, assim como o Coronado. Eu vejo o Bidon jogando mais solto. Não quer dizer que não possa ser um segundo homem de contenção. Mais ou menos as características do Maycon há um tempo atrás aqui mesmo no Corinthians - disse o treinador em maio.

Curinga

Com mais liberdade, Breno Bidon passou a ter maior participação com a bola nas últimas partidas. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, o auxiliar Lucas Silvestre elogiou o meia e o apontou como um postulante à Seleção Brasileira.

- O Breno é um curinga. Conseguimos colocar ele em qualquer função. É um jogador que se adapta fácil. Vem em uma crescente grande, se mantiver esse nível, pode ter certeza que o caminho dele é a Seleção Brasileira, por tudo o que ele oferece à equipe na parte defensiva e ofensiva. Vejo ele muito mais focado, entendendo melhor o momento do clube e sua situação. O caminho dele é de muito sucesso, muito por conta dessa postura dele. Vejo que, nessa ausência do Garro, conseguimos colocar ele mais próximo do gol e ele mantém o mesmo nível - disse Lucas Silvestre, auxiliar do Corinthians, após vitória sobre o Mirassol.

Números de Breno Bidon pelo Corinthians em 2025

  1. 43 jogos (32 titular)
  2. 1 gol
  3. 1 assistência
  4. 29 passes decisivos (0.7 por jogo)
  5. 5 grandes chances criadas
  6. 29 finalizações (5 no gol)
  7. 0.2 cruzamentos certos por jogo
  8. 59% de acerto nos passes longos
  9. 4.7 duelos ganhos por jogo
  10. 49% de eficiência nos duelos
  11. 3.9 bolas recuperadas por jogo
  12. 1.7 desarmes por jogo
  13. 71 faltas (1.6 por jogo)
  14. 8 cartões amarelos
  15. Nota Sofascore 6.85

*Segundo levantamento do SofaScore

