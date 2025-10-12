Breno Bidon se consolidou como uma arma ofensiva do Corinthians desde a chegada de Dorival Júnior. Com 20 anos, o jovem, que foi escalado por muitas vezes como segundo volante com Ramón Díaz, está atuando mais como um armador desde a lesão de Garro.

O argentino se machucou no dia 15 de setembro. Garro não tem um substituto direto desde a saída de Coronado, em junho. Dorival Júnior sempre considerou Breno Bidon como um meia solto, com boa presença ofensiva.

- O Bidon não é um volante, tem todas as características de um meia, assim como o Coronado. Eu vejo o Bidon jogando mais solto. Não quer dizer que não possa ser um segundo homem de contenção. Mais ou menos as características do Maycon há um tempo atrás aqui mesmo no Corinthians - disse o treinador em maio.

Curinga

Com mais liberdade, Breno Bidon passou a ter maior participação com a bola nas últimas partidas. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, o auxiliar Lucas Silvestre elogiou o meia e o apontou como um postulante à Seleção Brasileira.

- O Breno é um curinga. Conseguimos colocar ele em qualquer função. É um jogador que se adapta fácil. Vem em uma crescente grande, se mantiver esse nível, pode ter certeza que o caminho dele é a Seleção Brasileira, por tudo o que ele oferece à equipe na parte defensiva e ofensiva. Vejo ele muito mais focado, entendendo melhor o momento do clube e sua situação. O caminho dele é de muito sucesso, muito por conta dessa postura dele. Vejo que, nessa ausência do Garro, conseguimos colocar ele mais próximo do gol e ele mantém o mesmo nível - disse Lucas Silvestre, auxiliar do Corinthians, após vitória sobre o Mirassol.

Breno Bidon ganhou mais protagonismo sob o comando de Dorival Júnior (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Números de Breno Bidon pelo Corinthians em 2025

43 jogos (32 titular) 1 gol 1 assistência 29 passes decisivos (0.7 por jogo) 5 grandes chances criadas 29 finalizações (5 no gol) 0.2 cruzamentos certos por jogo 59% de acerto nos passes longos 4.7 duelos ganhos por jogo 49% de eficiência nos duelos 3.9 bolas recuperadas por jogo 1.7 desarmes por jogo 71 faltas (1.6 por jogo) 8 cartões amarelos Nota Sofascore 6.85

*Segundo levantamento do SofaScore