Bastidores do Corinthians na Libertadores teve cobrança e promessa: ‘Nunca mais’

O desempenho do Corinthians no empate por 1 a 1 com a Universidad Central, na última quarta-feira (19), na Venezuela, pela Pré-Libertadores, segue repercutindo no clube alvinegro. A equipe demonstrou ampla superioridade técnica em relação ao adversário, mas apresentou uma postura que muitos torcedores consideraram "desleixada". Dentro do vestiário, a sensação foi a mesma.

continua após a publicidade

➡️Corinthians muda estratégia e fica perto de contratar Fabrizio Angileri

Em entrevista coletiva concedida após o empate por 2 a 2 com o Guarani, neste domingo (24), Emiliano Díaz, auxiliar do Corinthians, contou sobre como foram os bastidores do resultado na Venezuela, que houve uma cobrança interna e uma promessa para que a postura não se repita.

— Foi uma cobrança muito forte que internamente porque para cumprir o sonho que queremos realizar, isso não pode acontecer nunca mais. Eles sabem, nós sabemos, não podemos permitir jogar assim. E sabemos que erramos tudo, porque saiu tudo errado, não fomos nós, por um monte de fatores. Isso falamos internamente: isso não pode acontecer nunca mais — contou Emiliano Díaz.

continua após a publicidade

Dificuldades

O auxiliar do Timão contou que o clima no CT Dr.Joaquim Grava foi pesado, com uma cobrança interna. Emiliano Díaz definiu o período como o mais difícil que viveu no clube desde que foram contratados, em julho.

No último ano, os treinadores foram fundamentais para ajudar o clube alvinegro a escapar da luta contra o rebaixamento. O Corinthians conquistou nove vitórias consecutivas, e a sinergia entre torcida e jogadores foi essencial para a campanha. No entanto, após o empate na Libertadores, os torcedores seguiram um caminho diferente, criticando o empenho da equipe, o que, segundo Emiliano Díaz, se refletiu no vestiário.

continua após a publicidade

— Foi uma semana muito pesada, acho que a mais difícil desde que estamos aqui. Porque não nos perdoamos pelo que fizemos no outro dia. Na Copa Libertadores, você não pode relaxar nunca. Porque se você estiver a 98%, vai sofrer contra qualquer equipe. Foi uma experiência importante, mas o grupo sempre responde. E eu estou muito orgulhoso deles. Foi uma semana dura, de cobranças para todo lado — falou o membro da comissão técnica.

Corinthians empatou com o Universidad Central pela Pré-Libertadores (Foto: Juan BARRETO / AFP)

Expectativa

O jogo de volta pela Fase Preliminar 2 do torneio está marcado para quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Corinthians precisa vencer o Universidad Central para avançar de fase no tempo regulamentar. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— Quarta-feira, aqui dentro, tem que ser um inferno, e vai ser um inferno aqui dentro. O grupo vai responder da maneira que tem que responder, porque sabem o que podem dar, sabem o que valem e sabem o que está em jogo. É vida ou morte aqui, isso está muito claro. Volto a pedir desculpas ao torcedor, porque ele não merece isso. E isso que aconteceu não somos nós, e vocês vão ver quem realmente somos — definiu Emiliano Díaz.