Corinthians

‘Baliza zero’ faz Corinthians melhorar desempenho na temporada

Equipe ficou sem sofrer gols em metade dos jogos da era Dorival

Dorival Junior
imagem cameraDorival Júnior é só alegria com o sistema defensivo do Corinthians (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/09/2025
06:45
Os números gerais ainda não são exatamente bons, mas aos poucos o Corinthians vai encontrando o caminho das vitórias — e ele passa por um sistema defensivo consistente. Ao ficar mais um jogo sem sofrer gols, na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense na noite desse sábado (13), o time chegou a 13 partidas sem ser vazado nas 26 comandadas por Dorival Júnior.

➡️Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro

A solidez defensiva foi assunto no Corinthians após a vitória no Maracanã. Tanto Dorival quanto o zagueiro André Ramalho enaltecerem mais uma partida com a defesa passando incólume. E isso num jogo em que o adversário tentou castigar mais; o Fluminense teve 62% de posse de bola e finalizou 16 vezes, mas apenas quatro em direção à meta de Hugo Souza.

— Nosso objetivo é dar estabilidade defensiva para o time, e a gente tem conseguido. É mérito de todo time. Desde a chegada do Dorival a gente tem ido bem defensivamente — disse André Ramalho.

— Isso mostra nossa estabilidade defensiva como um todo, mesmo com diferentes sistemas e diferentes jogadores. Jogos como hoje (sábado), que são decididos num detalhe, num lance, graças à “baliza zero” a gente conseguiu fazer os três pontos — acrescentou o defensor.

Dorival também exalta defesa do Corinthians

Minutos antes, o próprio Dorival Júnior elogiou o sistema defensivo do Corinthians na entrevista coletiva que se seguiu à partida.

— Se não me falha a memória, em 26 partidas que aqui estou, em 13 delas não sofremos gol, cerca de 50%, são mais ou menos esse números. Se isso era uma problema sério, acredito que neste momento encontramos um caminho — ponderou o técnico.

André Ramalho, zagueiro do Corinthians
André Ramalho exaltou sistema defensivo do Corinthians (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

