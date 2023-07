Já o Corinthians possui dois pontos de vantagem sobre o Bahia e vem de sua melhor sequência no ano, embalado por quatro vitórias consecutivas. Contudo, o técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com Gabriel Moscardo e Róger Guedes. Com o objetivo de se distanciar da zona do rebaixamento, o técnico corintiano deverá escalar força máxima, mesmo com pouco tempo de descanso antes do confronto contra o São Paulo, pela semifinal da Copa do Brasil.