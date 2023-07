O Corinthians está focado no confronto deste sábado (22), pelo Brasileirão, e Vanderlei Luxemburgo terá problemas na escalação. Porém, o torcedor corintiano recebeu uma boa notícia com a renovação de Ryan Gustavo, atleta da base que se destacou contra o Universitario, pela Copa Sul-Americana. No mercado, o Timão pode se beneficiar com uma possível venda de Malcom para o mundo árabe. Confira as notícias!