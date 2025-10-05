Auxiliar exalta vitória do Corinthians e destaca eficiência contra o Mirassol

O auxiliar técnico Lucas Silvestre destacou a solidez defensiva e a eficiência do Corinthians na vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, neste sábado, na Neo Química Arena. Sob seu comando, já que Dorival Júnior cumpria suspensão, o time alvinegro encerrou uma série de sete partidas sem vencer em casa e três rodadas sem triunfo no Brasileirão.

Melhores momentos: Yuri Alberto volta a marcar, Corinthians vence o Mirassol e encerra jejum

— Parabenizar o trabalho e a equipe do Mirassol. Não à toa, era a quinta colocada. Eles têm o melhor treinador do campeonato, faz um trabalho diferenciado e é bonito de ver jogar. Sabíamos das dificuldades do jogo, fomos alertados sobre isso durante toda a semana — explicou Lucas.

Silvestre elogiou o equilíbrio da equipe, que teve menos posse de bola e foi menos perigosa em volume ofensivo, mas soube aproveitar as chances criadas. O Mirassol finalizou o dobro de vezes e controlou mais o jogo, porém o Corinthians foi preciso nas conclusões.

— Sofremos um pouco no início da partida e, a partir do momento do gol, o jogo dá uma assentada. Tivemos que mudar no segundo tempo, duas linhas de quatro, voltamos no 4-1-3-2. No final do jogo, depois do segundo gol, voltamos para a linha de cinco com três homens por dentro com Memphis e Yuri mais adiantados. Defendemos muito bem e fomos efetivos na hora de atacar. Fundamental que, nesses momentos em que a gente sofre, possa ser o mais efetivo possível.

Os gols foram marcados por Maycon, de pênalti, Yuri Alberto e André, revelação das categorias de base que balançou as redes pela primeira vez com a camisa profissional do clube. Segundo o auxiliar, a estratégia foi ceder a posse ao adversário e explorar os espaços nos contra-ataques.

— Não vejo sem ritmo. Tivemos momentos do jogo, pela capacidade do adversário. Não à toa, é o quinto colocado no campeonato, dificulta muito aos adversários. Joga sem pressão e tem uma consistência absurda. O Mirassol dificulta muito que o adversário pressione ele. O Mirassol é a 19ª equipe em passes longos no campeonato, ou seja, só tem passe curto, eles jogam desde atrás. Sabíamos disso, precisaríamos nos fechar mais para ter a bola e fazer a transição. Foi assim não só por estratégia, mas também pela qualidade do adversário — justificou.

Com o resultado, o Corinthians volta a respirar no campeonato e quebra também o jejum de quase cinco meses sem vencer em casa. A equipe só retorna a campo depois da Data Fifa, no dia 15 de outubro, quando enfrentará o Santos, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Brasileirão. Nesse confronto, Silvestre seguirá à frente do time, já que Dorival ainda precisa cumprir o segundo jogo de suspensão.