Torcida do Corinthians manda recado após classificação: ‘É quarta-feira’

O Corinthians venceu o Santos por 2 a 1 e garantiu vaga na decisão do Campeonato Paulista. Neste domingo (9), Yuri Alberto e Rodrigo Garro fizeram os gols do Timão na Neo Química Arena, enquanto Tiquinho Soares diminuiu o placar para o Peixe.

O clube alvinegro se classificou para uma final de Paulistão após cinco anos. Após o confronto, a Fiel relembrou a partida entre Corinthians e Barcelona de Guayaquil, na quarta-feira (12), pela Pré-Libertadores. O Timão precisa reverter uma desvantagem de três gols na Neo Química Arena para garantir vaga na fase de grupos do torneio continental.

Após o confronto, a Fiel em peso entoou o grito "É quarta-feira". Os jogadores comemoraram junto a torcida. O serviço de som da Neo Química Arena também relembrou o duelo pela Pré-Libertadores e convocou os torcedores para uma "guerra".

Fiel mandou recado aos jogadores do Timão após vitória por 2 a 1 contra o Santos, neste domingo (9), na Neo Química Arena (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Corinthians na decisão

O Timão sofreu contra o Peixe, mas avançou à final do Paulistão. Destaque para os jogadores de ataque do clube alvinegro. No primeiro tempo, Yuri Alberto aproveitou boa jogada ensaiada após escanteio e finalizou na segunda trave para abrir o placar.

Na segunda etapa, foi a vez de Garro desencantar. O argentino aproveitou passe de Angileri e soltou uma bomba no ângulo para garantir a vitória alvinegra. O Corinthians irá conhecer o seu adversário na decisão nesta segunda-feira (10). O Palmeiras recebe o São Paulo no Allianz Parque, às 21h35 (de Brasília). As finais estão marcadas para os dias 16 e 27 de março, segundo jogo após a Data Fifa. Independente do rival, o Timão decide na Neo Química Arena.