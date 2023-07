>Olho no Brasileirão! Assine o Prime Video e acompanhe todos os jogos do seu time do coração!



- Comigo aqui, ele fazia algumas coisas que está fazendo em São Paulo. Mas era o primeiro a chegar no treino, um dos últimos a ir embora e rendia no campo. Comigo o Luan rendeu e rendeu muito. Após o jogo contra o Bahia, eu conversei com o Guerra no vestiário e troquei algumas ideias de trazer o Luan de volta. Vamos deixar passar esses dois jogos (contra Botafogo e Bahia) para ver. O jogador, que fez o que fez com a gente aqui, não desaprende a jogar. Às vezes, você precisa dar um carinho, ser um pai, ser um amigo, ser um irmão. Ser um bom gestor para ter o jogador dentro do campo - disse o treinador em entrevista coletiva.



Após a derrota para o Botafogo, o Grêmio foca na Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira (12/07), o Imortal faz o joga da volta com o Bahia, desta vez na Arena gremista. Vitória simples classificada os comandados de Renato Gaúcho para a semifinal. Novo empate (1 a 1 no jogo de ida), por qualquer somatório de gols, leva a decisão para os pênaltis.