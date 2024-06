Augusto Melo desmente propostas e define futuro de Carlos Miguel no Corinthians

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 10/06/2024 - 12:32 • São Paulo (SP)

Presidente do Corinthians, Augusto Melo comentou sobre o futuro de Carlos Miguel, que atrai o interesse de clubes do futebol inglês. Durante entrevista coletiva, realizada na manhã desta segunda-feira (10), o mandatário negou que tenha recebido uma proposta oficial pelo goleiro, que vem treinando normalmente com o restante do elenco no CT Joaquim Grava.

- Até agora não chegou nada para mim, nenhum contrato, não pagaram multa. Menino está aí feliz trabalhando. […] A gente é refém, não tem o que fazer. Se o atleta e o empresário não querem renovar. Não chegou nada para nós, não pagaram a multa. Existe, sim, a conversa, um barulho de que vão pagar a multa e que ele vai sair. Está treinando, é atleta do Corinthians, depende da comissão - revelou o presidente.

Apesar de não ter recebido uma proposta formal, Augusto Melo admitiu que existem sondagens pelo jogador de 25 anos. O presidente afirmou que já procurou o estafe de Carlos Miguel para propor uma renovação de contrato e que a extensão do vínculo com o clube depende do atleta.

- Fizemos uma proposta de renovação, já estamos trabalhando nesse sentido, o atleta nos interessa e não gostaríamos de perdê-lo. Infelizmente a forma que foi feito esse contrato nos assusta. Essas rotas que colocamos novamente. Precisa parar com isso. Precisam pensar na instituição - finalizou.

Carlos Miguel recebeu sua primeira seuquência como titular nesta temporada. Sob comando de António Oliveira, o goleiro venceu a disputa com Cássio, hoje no Cruzeiro, barrado após o duelo contra o Argentinos Juniors, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Ao todo, o jogador acumula 24 partidas oficiais pelo Corinthians, com 17 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas.

