Yuri Alberto dedica título à Fiel e celebra permanência no Corinthians

Yuri Alberto foi um dos destaques do título do Paulistão conquistado pelo Corinthians nesta quinta-feira (27), após empate por 0 a 0 com o Palmeiras na Neo Química Arena. O atacante marcou o único das duas partidas finais, na vitória por 1 a 0 no jogo de ida, no Allianz Parque.

É o primeiro título de Yuri Alberto com a camisa do Timão. No Corinthians desde 2022, o jogador viveu momentos de altos e baixos. O centroavante foi muito criticado, se recuperou, foi artilheiro do Brasileirão e peça fundamental no título do Paulistão. O atacante valorizou o esforço da diretoria para mantê-lo no final da última temporada.

— Cara, eu estou muito feliz aqui no Corinthians, a gente sabe da importância do Corinthians, da minha importância aqui hoje, eu sei que todo staff, a força que eles fizeram para eu ficar — disse o jogador no gramado da Neo Química Arena.

Yuri Alberto falou sobre a relação com a torcida do Timão após título do Paulistão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Relação com a Fiel

Yuri Alberto é um dos jogadores mais queridos pela torcida. No momento em que saiu para entrada de Romero, teve o seu nome gritado pela Fiel. O atacante dedicou o título à torcida, que segundo ele, sofreu por muito tempo.

— Eu quero trazer muita alegria para esse torcedor que merece muito, sofreram por muito tempo, e nós jogadores, nós sofremos juntos, então estou muito feliz — disse o artilheiro emocionado no gramado da Neo Química Arena.

É campeão

O Timão quebrou um jejum de seis anos sem título, sendo o último conquistado no Paulistão de 2019. O Corinthians é o maior campeão do torneio, com 31 títulos, e ampliou a vantagem sobre o Palmeiras, segundo maior vencedor com 26 troféus.