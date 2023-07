O Corinthians anunciou seu primeiro reforço na janela do meio do ano nesta terça-feira (11). Trata-se do meia Matías Rojas, de 27 anos, que ficou livre no mercado após fim de contrato com o Racing, da Argentina. O Timão adquiriu 80% dos direitos do paraguaio por 1,8 milhão de dólares (R$ 8,9 milhões). O atleta assinou contrato de três temporadas, até junho de 2026.