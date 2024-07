Ramón Díaz assume Corinthians com sombra do rebaixamento e desafios no mercado

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

Anunciado como técnico do Corinthians na última quarta-feira (10), Ramón Díaz assume o comando da equipe paulista com mais incógnitas do que certezas e possui o desafio de livrar o clube do segundo descenso em sua história.

Com a derrota para o Vasco, em São Januário, o Timão segue na zona de rebaixamento do Brasileirão, com apenas 12 pontos conquistados em 16 rodadas. As únicas vitórias do Alvinegro na competição aconteceram contra equipes da parte de baixo da tabela - Fluminense e Vitória -, ambas na Neo Química Arena.

Fora de casa, o desempenho é ainda mais desanimador. Em nove duelos, o time do Parque São Jorge conquistou apenas dois pontos, nos empates contra Atlético-GO e Athletico, com outras sete derrotas no período.

Agora, além de iniciar as atividades no CT Joaquim Grava e analisar as peças do elenco corintiano, Ramón Díaz terá o trabalho de mapear, ao lado de Fabinho Soldado, possíveis oportunidades de mercado para reforçar a equipe nesta janela de transferências. Principalmente no setor ofensivo.

Com a iminente saída de Gustavo Mosquito, que não deve mais atuar com a camisa do clube após solicitar rescisão contratual na justiça, o Corinthians intensifica a busca por um ponta de drible e velocidade, carência do time desde o início da temporada.

Corinthians anunciou a contratação de Ramón Díaz na última quarta-feira (10) (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Balotelli no radar do Corinthians

Antes mesmo da abertura da janela de transferências, o Corinthians iniciou conversas com representantes de Mario Balotelli para contar com o atacante de 33 anos. A ideia da diretoria é oferecer dois anos de contrato para o italiano, prazo estabelecido no começo das tratativas.

O atacante foi oferecido ao Timão via Claudinei Alves, diretor das categorias de base, que tem participado das negociações ao lado do presidente Augusto Melo. Até o momento, o mandatário participou de duas reuniões com o estafe do atleta. As informações foram publicadas inicialmente pelo Uol.