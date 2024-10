Atacante do Al Hilal projeta volta ao Brasil e aposentadoria no Corinthians: ‘É a vontade da minha família’

Malcom e Neymar em ação pelo Al Hilal (Foto/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 05:10 • Rio de Janeiro

Criado no Terrão, Malcom iniciou a sua trajetória na base do Corinthians, onde ficou dos 10 aos 16 anos. Profissionalmente, foram mais dois anos jogando pelo Timão. Depois disso, passou a rodar cedo pelo mundo. Desde que saiu do time alvinegro, em 2016, passou por Bordeaux, Barcelona, Zenit e Al-Hilal, seu atual clube, da Arábia Saudita.



➡️Vendas de Malcom no futebol europeu renderam R$ 7,6 milhões ao Corinthians em 2020



Malcom jogou entre 2014 e 2015 no time profissional do Timão (Foto: Daniel Augusto Jr / Agência Corinthians)<br>

São 24 gols em 50 jogos pelo time saudita. Ao que tudo indica, a adaptação foi boa, não só dentro de campo.

– Estou muito feliz e minha família também. Aqui eu me sinto no Brasil, está sempre quente, os árabes do meu time são super receptivos, super gente boa, então para mim foi super fácil a adaptação, como eu sou brincalhão acabo enturmando fácil – disse Malcom, em entrevista para o ge.

Mesmo distante, Malcom assiste aos jogos do clube que o revelou para o futebol e contou que até manda mensagens de incentivo para os amigos.

– Todo mundo sabe que eu sou corintiano, parece que eu sou 12° jogador ali torcendo. O momento não é tão bom, mas daqui a um tempo vai voltar a ser o Corinthians que todo mundo conhece, vencedor, e eu também torço por isso, sempre torcendo pelo nosso Coringão.

A família não fica para trás. Mesmo com a saída de Malcom, frequenta a Neo Química até hoje. Todos são corintianos fanáticos. E, claro, querem que o atacante encerre a carreira no time alvinegro.

Eu penso em fazer minha carreira aqui. Depois, quem sabe, poder encerrar no Corinthians, que é a vontade de toda a minha família.