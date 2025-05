Assista na íntegra à entrevista coletiva de Dorival Júnior, técnico do Corinthians

Em um jogo sem muitas emoções, o Corinthians aproveitou melhor suas oportunidades, Yuri Alberto foi novamente carrasco do Santos e marcou o único gol da vitória corintiana por 1 a 0 na tarde deste domingo (18), na Neo Química Arena, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Corinthians foi a 13 pontos na tabela. Dorival Júnior concedeu coletiva de imprensa após o jogo.

Como foi o jogo

Sem Memphis Depay, Dorival Júnior apostou em um time consistente no meio de campo, com Yuri Alberto no ataque e Igor Coronado ficando como responsável por acionar o centroavante

Com a ausência de Matheuzinho, Dorival mandou a campo o zagueiro Félix Torres, que atuou como lateral pela direita, encarregado de perseguir o santista Soteldo. Embora tenha tido uma primeira metade do primeiro tempo sem sustos, o Corinthians não conseguia ameaçar o gol defendido por Brazão.

E aos poucos, foi cedendo espaços para o Santos. O Santos teve como principal novidade na escalação a entrada de Zé Rafael no meio-campo, para dar mais eficiência ao setor ao lado de Tomás Rincón e Barreal. Rollheiser e Soteldo foram os principais articuladores do ataque.

O Peixe levou perigo em duas oportunidades no primeiro tempo: a primeira aos 10 minutos, quando Soteldo tabelou com Barreal, mas optou por não finalizar. Depois, aos 21 minutos, Zé Ivaldo perdeu uma chance clara de cabeça, após cruzamento de Rollheiser na grande área — o zagueiro estava livre de marcação e distante do goleiro Hugo Souza. Aos 32, Barreal tentou finalizar pelo lado direito, perto do gol adversário, também após cruzamento de Rollheiser. Aos 36 minutos, Rincón finalizou para fora após boa jogada de Leo Godoy.

O Corinthians só conseguiu ameaçar nos minutos finais. Coronado exigiu ótima defesa de Brazão após cobrança de falta. E depois o Timão seguiu pressionando, na base do abafa, em busca do gol, abusando das bolas aéreas. Mas sem sucesso.

O segundo tempo recomeçou com os visitantes ainda em cima do Corinthians. Mas o ímpeto santista foi acabando e o Corinthians começou a tomar conta da posse de bola e jogar mais no campo de ataque.

Aos poucos, o Corinthians foi se aproximando do gol. Aos 21 minutos, Martínez cruzou na área, Yuri Alberto subiu sozinho e cabeceou. Brazão defendeu, mas após revisão do VAR, o gol foi confirmado.

Cléber Xavier teve de tirar Soteldo, por lesão, e adiantou o time, colocando Thaciano, Matheus Xavier e Deivid Washington.

Mas a reação santista foi interrompida após a expulsão de Escobar, que discutiu com o volante José Martínez. Os dois levaram cartão amarelo, como o santista já tinha amarelo, foi expulso.

Aos 40 minutos, em contra-ataque fulminante, Félix Torres lançou Yuri Alberto, e o camisa 9 tocou de cavadinha na saída de Gabriel Brazão e marcou o segundo gol. Após revisão no VAR, porém, Raphael Claus anulou o gol por falta de Félix Torres em Bontempo no início da jogada. Assim, o placar se manteve inalterado e o Corinthians garantiu a vitória.