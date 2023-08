O Corinthians empatou por 1 a 1 com o Goiás, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Brasileirão. Guilherme, de pênalti, abriu o placar no segundo tempo, e Maycon, aos 36 minutos do segundo tempo, empatou a partida de peito. Após o resultado, o técnico Vanderlei Luxemburgo concede entrevista coletiva. Acompanhe!.