O Corinthians empatou com o Goiás, por 1 a 1, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Após um bom primeiro tempo, o Alvinegro encontrou muita dificuldade e instabilidade na segunda etapa da partida. As perdas de posse de bola levaram a equipe paulistana ao pênalti favorável ao Esmeraldino. Contudo, as alterações de Vanderlei Luxemburgo arrumam o meio-campo do time. Veja as notas dos jogadores do Timão!