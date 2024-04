António Oliveira, técnico do Alvinegro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 22:43 • Montevideo (URU)

O Corinthians passou por uma situação curiosa envolvendo o técnico António Oliveira, durante o jogo contra o Racing, do Uruguai. O português não assinou a súmula do jogo como treinador do time, mas como auxiliar.

➡️ Placar exato! Aposte só R$50 no Lance! Betting e ganhe R$360 para vitória por 2 a 1 do Corinthians sobre o Racing-URU

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Corinthians

O assistente oficial Bruno Lazaroni foi quem esteve registrado como técnico do Timão. Mesmo assim, António ficou normalmente no banco de reservas, orientando a equipe.

Isso aconteceu porque António Oliveira ainda não recebeu sua lucença pro da UEFA, apesar de ter concluído o curso. A Conmebol exige essa documentação para registrar os treinadores.

Bruno Lazaroni detém a licença e, por essa razão, ficou oficializado como técnico do Corinthians contra o Racing.

A partida vale pela primeira rodada da Copa Sul-Americana e acontece no Estádio Centenário, no Uruguai. Além de Corinthians e Racing, Argentino Juniors e o Nacional, do Paraguai, estão no Grupo F. Os argentinos estrearam com vitória sobre os paraguaios.

António Oliveira não ficou registrado como técnico do Corinthians diante do Racing, do Uruguai (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)