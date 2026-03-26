O Corinthians terá uma pausa de nove dias até o fim da Data Fifa e o técnico Dorival Jr. terá tempo de realizar os ajustes necessários no elenco para voltar a vencer. O treinador enfrenta um jejum de oito jogos sem vitórias e terá uma sequência de Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores no retorno do calendário, a partir do dia 1º de abril. O zagueiro André Ramalho também vê com bons olhos a pausa nesse momento da temporada.

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O defensor afirmou que a Data Fifa veio "em boa hora" para o Corinthians, que dará um tempo maior para o elenco se preparar para os compromissos e, em alguns casos, recuperar jogadores lesionados, como os atacantes Memphis Depay e Kaio César. Ramalho destaca que é o momento de realinhar a parte física e mental dos atletas.

- A Data Fifa vem em bora hora. Sabemos que depois dessa pausa não terá nenhum momento de descanso real. Ela vem em um bom momento para que a gente possa ajustar e melhorar coisas que têm de ser melhoradas para o resto da temporada. Além dos jogos da Copa do Brasil e da Libertadores, tem o Campeonato Brasileiro que é sempre difícil. Vamos nos preparar da melhor maneira possível para jogar esses próximos jogos com a parte física e a parte mental mais descansadas para conseguir bons resultados - disse o zagueiro.

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André Ramalho também reconhece que a maratona de jogos abre espaço para mais concorrência saudável dentro elenco do Corinthians. O clube fará uma sequência de nove partidas em 30 dias no próximo mês. O objetivo é que todos estejam bem para corresponder positivamente no maior número de competições possível.

- Todo mundo quer jogar, todo mundo trabalha para isso. Em momentos assim que o professor Dorival vai precisar vai precisar de todo mundo. Ficamos felizes. Vamos nos preparar para corresponder quando tivermos oportunidades. Serão tantos jogos que o nosso foco será em recuperar e jogar. Será necessário que todo mundo esteja bem para correspondermos em todas as competições - completou André Ramalho.

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Confira o calendário do Corinthians no mês de abril

1º de abril – Fluminense x Corinthians – Campeonato Brasileiro 05 de abril – Corinthians x Internacional – Campeonato Brasileiro 09 de abril – Platense (ARG) x Corinthians – Libertadores 11 ou 12 de abril – Corinthians x Palmeiras – Campeonato Brasileiro 15 de abril – Corinthians x Independiente Santa Fé (COL) – Libertadores 18 ou 19 de abril – Vitória x Corinthians – Campeonato Brasileiro 22 de abril – Barra-SC x Corinthians – Copa do Brasil 25 ou 26 de abril – Corinthians x Vasco da Gama – Campeonato Brasileiro 30 de abril – Corinthians x Peñarol – Libertadores