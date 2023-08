Até pouco tempo, o ex-camisa 10 do Corinthians era responsável por mais de 40% dos gols do time na temporada. Logo, o Timão viu seu 'fator decisivo' ir embora e, evidentemente, terá dificuldades para encontrar o substituto ideal, visto que dos jogadores do elenco atual, Wesley é quem tem as características mais semelhantes com as de Guedes. No entanto, o jovem apresentou problemas disciplinares, oscilou entre a base e o profissional e ainda está longe de assumir essa 'bronca'.