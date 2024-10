Alternativas de Ramón: veja provável escalação do Corinthians

Ramón Díaz no comando do Corinthians (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 16:11 • São Paulo (SP)

Com diversos desfalques, o Corinthians terá uma escalação alternativa no duelo diante do Internacional, neste sábado (5), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena. Entre suspensões e lesões, Ramón Díaz mandará a campo uma equipe com mudanças em relação aos jogos anteriores do Campeonato Brasileiro.

Corinthians x Internacional: onde assistir, horário e escalações

Fagner, André Ramalho e Ángel Romero, suspensos, estão fora do confronto. Os dois defensores foram expulsos contra o São Paulo, enquanto o atacante recebeu o terceiro amarelo. Talles Magno, Alex Santana, Ruan Oliveira, Maycon e Diego Palacios, no departamento médico, completam a lista de desfalques.

Memphis Depay pode receber sua primeira oportunidade como titular no Timão desde sua chegada, mesmo sem estar 100% fisicamente; adiantar Igor Coronado é outra opção avaliada pelo técnico argentino. No meio, André Carrillo e Breno Bidon brigam por vaga entre os 11 iniciais.

➡️ 5 jogadores que jogaram por Corinthians e Internacional

👀 VEJA A ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS

⚽ GOL: Hugo Souza

⚽ LTD: Matheuzinho

⚽ ZAG: Gustavo Henrique

⚽ ZAG: Cacá

⚽ LTE: Matheus Bidu

⚽ VOL: José Martínez

⚽ VOL: Charles

⚽ MEI: Breno Bidon (André Carrillo)

⚽ MEI: Rodrigo Garro

⚽ ATA: Igor Coronado (Memphis Depay)

⚽ ATA: Yuri Alberto

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Em 18º no Brasileirão, o Corinthians precisa superar o Inter diante de seu torcedor para seguir inteiro na luta contra o rebaixamento. O time tem 28 pontos, dois a menos em relação ao Fluminense, primeiro fora do Z4 e que já jogou na rodada.

Depay pode ser titular do Corinthians pela primeira vez diante do Internacional (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)