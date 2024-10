Corinthians corrige valor de dívida fiscal anunciada no ‘Dia da Transparência’

Corinthians emitiu nota oficial corrigindo o valor das dívidas referentes a tributos (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 15:06 • São Paulo (SP)

O Corinthians emitiu nota oficial nesta sexta-feira (4) corrigindo o valor da dívida fiscal (ou seja, referente a tributos) do clube. O valor, divulgado anteriormente no "Dia da Transparência" como sendo de R$ 220 milhões, reduziu para R$ 106 milhões após revisão dos números e renegociação.

A diferença nos valores se dá por diferentes motivos. Inicialmente, o clube identificou uma dívida de R$ 141 milhões com a Prefeitura de São Paulo referente ao ISS (Imposto sobre serviços) de bilheteria. Uma assessoria especializada orientou o clube a não contabilizar o valor no balanço anterior por considerar que o risco de execução da dívida era apenas "possível", e não "provável", como é atualmente.

Levando em consideração este risco, o Corinthians aderiu a um programa de parcelamento de dívidas oferecido pela prefeitura da capital paulista e recebeu um desconto de R$ 65 milhões no valor do débito. Em resumo, a dívida do clube com a gestão municipal é de R$ 76 milhões, e não de R$ 141 milhões).

A dívida do Timão no âmbito federal também mudou. Por conta de diferenças existentes entre os relatórios da Receita Federal e os relatórios do clube, o valor da dívida que girava em torno de R$ 80 milhões foi reduzido para R$ 30 milhões na contabilização do clube.

Em resumo, a dívida fiscal divulgada inicialmente no valor de R$ 220 milhões é, na verdade, de R$ 171 milhões. Com os descontos do reparcelamento junto à prefeitura de São Paulo, além da revisão do valor dos débitos federais, o valor real diminuiu para R$ 106 milhões.

Veja a nota oficial do Corinthians:

O Sport Club Corinthians Paulista vem a público elucidar informações apresentadas durante o Dia da Transparência, realizado em 13 de setembro de 2024, no qual foram compartilhados os dados financeiros relativos ao primeiro semestre e a visão de futuro do clube.

Entre os pontos abordados, foi analisado o passivo de dezembro de 2023 somado a uma dívida fiscal de R$ 220 milhões, que não estava originalmente contabilizada no balanço. Essa soma representava uma visão gerencial do passivo total do início dessa gestão, e essa dívida fiscal pode ser detalhada em dois grandes blocos: débitos municipais e federais.

No pilar municipal, entre diversas ações existentes, havia uma de R$ 141 milhões referente ao ISS (Imposto sobre Serviços) sobre bilheteria, resultante de uma autuação da Prefeitura de São Paulo, semelhante ao que ocorreu com outros clubes paulistas. No passado, orientado por assessoria especializada, o Corinthians não contabilizava esse valor, pois a avaliação de risco era somente possível, o que não exige contabilização pela legislação contábil. Dado o fato de que esta autuação estava relacionada à incidência do imposto sobre bilheteria, que teve seu risco alterado para perda provável, a mesma assessoria aconselhou o clube a aderir a um modelo de parcelamento e, assim, o valor foi novado e contabilizado no balanço.

É importante destacar que, ao aderir ao programa de parcelamento oferecido pela Prefeitura (PPI) e uma nova transação tributária municipal, o Corinthians reduziu o valor da autuação de R$ 141 milhões para R$ 76 milhões, um desconto de aproximadamente R$ 65 milhões. Consideramos, portanto, em nossa visão gerencial da dívida no material apresentado, o passivo de R$ 141 milhões em dezembro de 2023, e o valor novado pós-parcelamentos de R$ 76 milhões na posição de junho - o ajuste contábil no balanço do clube ainda não estava concretizado.

No âmbito federal, a assessoria tributária do clube, junto com o departamento fiscal, inicialmente identificou uma dívida de cerca de R$ 80 milhões. Contudo, ao realizar uma análise mais minuciosa, constatou-se que o valor real era de R$ 30 milhões. Essa diferença decorreu de divergências entre os relatórios da Receita Federal e os relatórios existentes no clube. Essa situação está sendo corrigida, com ajustes nos processos internos do clube, que demandam tempo para total adequação.

Em resumo, as contingências de anos anteriores era de aproximadamente R$ 171 milhões, não R$ 220 milhões como anteriormente informado. Após os parcelamentos, a dívida adicional chegou a R$ 106 milhões.

Essas ações reforçam o compromisso da diretoria do Sport Club Corinthians Paulista com a regularização das finanças do clube, garantindo uma administração financeira sólida e transparente que assegure a sustentabilidade futura da instituição.

Sport Club Corinthians Paulista

