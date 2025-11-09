menu hamburguer
Corinthians

'A gente ainda tem sonhos', afirma Maycon após derrota do Corinthians

Equipe do Parque São Jorge perde pela segunda vez seguida no Brasileirão

Avatar
Bruno Paixão Arruda de Matos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/11/2025
20:51
Corinthians-Santo-Andre-Maycon
imagem cameraMaycon afirma que Corinthians ainda tem pelo que brigar na temporada (Foto: Rebeca Reis/Ag. Paulistão)
Enquanto o Ceará festejava o primeiro triunfo na história sobre o Corinthians, fora de casa, o clima ao final da partida da equipe do Parque São Jorge era bem diferente. O time comandado pelo técnico Dorival Júnior perdeu para a equipe cearense por 1 a 0 em Itaquera neste domingo (09), com gol de Galeano, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na zona mista, o volante corinthiano Maycon, apesar do abatimento pelo resultado, afirmou que o time ainda tem sonhos na temporada.

- Eu não conheço outra forma de vencer. É trabalhando! Tudo o que eu falar aqui agora, num momento de derrota, num momento de duas derrotas seguidas, num momento de final de temporada,de uma temporada muito irregular que a gente teve mas a gente ainda tem sonhos. Principalmente na Copa do Brasil. Principalmente no Brasileiro. É pegar esses sonhos e trabalhar em cima deles - afirmou o voltante com a expectativa pela classificação para a pré-Libertadores e o título da Copa do Brasil onde o clube está na semifinal do torneio

Corinthians cai três posições com a derrota

A derrota neste domingo (09) para o Ceará deixou o Corinthians mais distante de uma vaga para a pré-Libertadores no ano que vem. A equipe ocupava, antes da 33ª rodada da competição, a 10ª posição na tabela. Agora está em 13º com 42 pontos. A mesma pontuação que o Ceará que está em 12º lugar na série A do Campeonato Brasileiro.

Com a data Fifa, o Timão volta a campo no torneio apenas no dia 20 de novembro. Pela 34ª rodada da competição, o Corinthians recebe o São Paulo em Itaquera no clássico paulista da rodada.

Já o Ceará tem a visita do Internacional, no mesmo dia, na Arena Castelão. As duas partidas começam às 19h30 (de Brasília)

Dorival ganhou elogios de Maycon (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Dorival ganhou elogios de Maycon, que ainda acredita no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

