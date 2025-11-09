'A gente ainda tem sonhos', afirma Maycon após derrota do Corinthians

Enquanto o Ceará festejava o primeiro triunfo na história sobre o Corinthians, fora de casa, o clima ao final da partida da equipe do Parque São Jorge era bem diferente. O time comandado pelo técnico Dorival Júnior perdeu para a equipe cearense por 1 a 0 em Itaquera neste domingo (09), com gol de Galeano, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na zona mista, o volante corinthiano Maycon, apesar do abatimento pelo resultado, afirmou que o time ainda tem sonhos na temporada.

- Eu não conheço outra forma de vencer. É trabalhando! Tudo o que eu falar aqui agora, num momento de derrota, num momento de duas derrotas seguidas, num momento de final de temporada,de uma temporada muito irregular que a gente teve mas a gente ainda tem sonhos. Principalmente na Copa do Brasil. Principalmente no Brasileiro. É pegar esses sonhos e trabalhar em cima deles - afirmou o voltante com a expectativa pela classificação para a pré-Libertadores e o título da Copa do Brasil onde o clube está na semifinal do torneio

Corinthians cai três posições com a derrota

A derrota neste domingo (09) para o Ceará deixou o Corinthians mais distante de uma vaga para a pré-Libertadores no ano que vem. A equipe ocupava, antes da 33ª rodada da competição, a 10ª posição na tabela. Agora está em 13º com 42 pontos. A mesma pontuação que o Ceará que está em 12º lugar na série A do Campeonato Brasileiro.

Com a data Fifa, o Timão volta a campo no torneio apenas no dia 20 de novembro. Pela 34ª rodada da competição, o Corinthians recebe o São Paulo em Itaquera no clássico paulista da rodada.

Já o Ceará tem a visita do Internacional, no mesmo dia, na Arena Castelão. As duas partidas começam às 19h30 (de Brasília)

