A quinta-feira (9) de Copinha terá quatro jogos envolvendo gigantes do futebol brasileiro. O Atlético-MG encara o Francana a partir das 21h30 tentando confirmar a classificação no Grupo 5. Palmeiras, Santos e Fluminense também jogam, mas entram em campo já garantidos nos playoffs. A briga deles é pela liderança dos seus grupos.

Ao todo, 22 partidas estão marcadas para esta quinta-feira, válidas pela última rodada da primeira fase. E apenas dois desses confrontos são para cumprir tabela; todos os demais valem classificação ou definição de liderança.

No Grupo 7, Ferroviária x Santos se enfrentam a partir das 19h em jogo que definirá o campeão do grupo. Situação semelhante encaram Linense x Fluminense, que decidem a liderança do Grupo 10 no mesmo horário; Audax-SP x Atlhetico, no Grupo 17, a partir das 21h; e Oeste x Palmeiras, que jogam mais cedo, às 17h, em duelo que decide o primeiro colocado do Grupo 19.

Leonardo Silva, técnico do Atlético-MG na Copinha (Foto: Fábio Pinel/Atlético-MG)

Agenda de jogos da Copinha - 09/01

Grupo 3

Força e Luz x Operário-PR (12h45)

Tanabi x Santa Cruz-PE (15h)

Grupo 5

Guarani x Nova Iguaçu-RJ (19h15)

Francana x Atlético-MG (21h30)

Grupo 6

Botafogo-SP x Tuna Luso (13h)

Bandeirante x Azuriz (15h15)

Grupo 7

Tirol x Jaciobá (16h45)

Ferroviária x Santos (19h)

Grupo 8

São José-RS x Retrô (13h)

Comercial-RP Vitória (15h15)

Grupo 9

Água Santa x Brasiliense (13h)

Tupã x CRB (15h15)

Grupo 10

Inter de Limeira x Coimbra (16h45)

Linense x Fluminense (19h)

Grupo 12

Operário Caarpoense x Juventude (13h)

Comercial de Tietê x América-RN (15h15)

Grupo 15

Hercílio Luz x Dom Bosco-MT (13h)

Desportivo Brasil x Coritiba (15h15)

Grupo 17

Ferroviário x Mazagão (18h45)

Audax x Athletico (21h)

Grupo 19

Náutico-RR Santa Cruz-AC (14h45)

Oeste x Palmeiras (17h)