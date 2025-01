O Flamengo perdeu para o Red Bull Bragantino por 3 a 1 na noite desta segunda-feira (13), pela segunda fase da Copinha, e foi eliminado da competição. No Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP), Filipinho, Marcelinho e Raoni garantiram a classificação do Massa Bruta, que irá enfrentar o Zumbi-AL na próxima etapa. Fred descontou para o rubro-negro carioca.

continua após a publicidade

➡️ Confira a tabela da Copinha 2025

O Red Bull Bragantino está invicto no torneio, com quatro vitórias e 14 gols a favor.

Como foi o jogo

O Red Bull Bragantino abriu o placar logo aos nove minutos com Filipinho, que aproveitou cruzamento com um lindo toque de letra na saída do goleiro. Esse, aliás, foi o gol 600 desta edição da Copinha. Com o Massa Bruta melhor em campo, o Flamengo não conseguiu desempenhar um bom futebol. O cenário se complicou quando Marcelinho, pelo lado direito do campo, chutou com força na saída de Caio Barone e ampliou o marcador. No lance seguinte, Raoni aproveitou a trapalhada do sistema defensivo rubro-negro e marcou o terceiro gol, encaminhando a classificação ainda no primeiro tempo.

O gol de letra de Filipinho, do Red Bull Bragantino (Foto: Reprodução/TV)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O Red Bull Bragantino voltou do intervalo levando perigo ao gol do Flamengo. Apesar do domínio da equipe de Bragança Paulista (SP) em campo, o Flamengo, já nos acréscimos do segundo tempo, descontou com Fred.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real