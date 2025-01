Santos é goleado em primeiro teste da temporada com Caixinha

Em preparação para a estreia no Campeonato Paulista, o Santos foi goleado por 4 x 1 pelo Athletic, de Minas Gerais, em jogo-treino realizado no CT Rei Pelé. O placar foi construído em quatro tempos de 25 minutos e o técnico Pedro Caixinha pôde fazer seus primeiros testes com o elenco alvinegro desde sua chegada.

continua após a publicidade

➡️Mercado da bola: saiba as posições que Pedro Caixinha quer reforçar no Santos

O treinador português iniciou a partida com os nomes considerados titulares do elenco. Soteldo, que retornou de empréstimo do Grêmio, atuou nos primeiros 50 minutos. No gol, Gabriel Brazão revezou com João Paulo. Recuperado de lesão que o afastou de quase toda a última temporada, João Paulo está apto a atuar com a equipe normalmente. O placar dos dois primeiros tempos foi 1 x 1.

O técnico Pedro Caixinha iniciou o jogo-treino com: Gabriel Brazão (João Paulo); JP Chermont, Gil, Basso e Gonzalo Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Hyan; Soteldo, Wendel Silva (Luca Meirelles) e Guilherme.

continua após a publicidade

Santos é goleado em jogo-treino contra o Athletic, de Minas Gerais. Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Nos dois tempos finais, o Athletic fez 3 x 0 e selou a goleada na partida. O clube mineiro jogará a Série B em 2025. Pedro Caixinha usou uma escalação formada por: João Paulo (Diógenes); Hayner, Gustavo Assis, Luan Peres e Souza (Kevyson); Tomás Rincón, Patrick e Wilian Bigode; Miguelito, Luca Meirelles (Yusupha Njie) e Lucas Braga.

O Peixe estreia no Paulistão no dia 16 de janeiro, às 21h30, diante do Mirassol, na Vila Belmiro. A montagem do elenco acontecerá em paralelo com o começo da temporada para o alvinegro praiano. Caixinha enxerga que há a necessidade da chegada de um atacante e um meia, além de explorar as divisões de base do clube.

continua após a publicidade

➡️ Santos anuncia novos profissionais para o departamento de futebol

Por isso, o Peixe abriu negociações com o Cincinnati FC para ter o atacante Álvaro Barreal. O jogador, que em 2024 atuou pelo Cruzeiro, tem contrato com o time da MLS, dos Estados Unidos, até dezembro deste ano. No meio, o alvo é o volante Thiago Maia, formado nas categorias de base do Peixe e ex-Flamengo e Internacional