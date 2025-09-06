menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Nordeste

Veja desfalques, dúvidas e provável escalação do Bahia contra o Confiança

Equipes fazem segundo jogo da final da Copa do Nordeste neste sábado

Rogério Ceni comanda treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
Rogério Ceni comanda treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 06/09/2025
06:45
O time do Bahia está pronto para disputar a segunda partida da grande final da Copa do Nordeste a partir das 17h30 deste sábado (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Ainda com alto número de desfalques em meio à maratona desgastante de jogos, é provável que Rogério Ceni mexa bastante na equipe e mantenha a base do time que entrou em campo na última quarta-feira.

Dos dez desfalques que o Bahia tem, cinco seguem no departamento médico: Kanu, Erick, Caio Alexandre, Ademir e Erick Pulga. Além deles, o volante Jean Lucas e o lateral-direito Santiago Arias estão servindo as seleções brasileira e colombiana nesta Data Fifa, respectivamente.

Já os reforços recém-contratados (Sanabria, João Paulo e Luiz Gustavo) não chegaram em tempo hábil para serem inscritos na Copa do Nordeste.

Neste cenário, atletas como Gabriel Xavier, Iago Borduchi, Tiago, Nestor e Rezende devem ganhar mais minutos em campo, assim como jogadores da base.

Por isso, a provável escalação do Bahia contra o Confiança é a seguinte: Ronaldo; Gilberto (Fredi), Gabriel Xavier, Rezende e Iago Borduchi (Zé Guilherme); Acevedo, Rodrigo Nestor, Michel Araújo (Vitinho) e Cauly; Lucho Rodríguez e Willian José.

Rezende treina pelo Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
Rezende treina pelo Bahia; veja acima provável escalação contra o Confiança (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Como foi o último treino do Bahia?

Depois de assistirem a vídeos com erros e acertos do último jogo, os atletas fizeram trabalho de construção de jogadas e um treino tático com orientação da comissão técnica. Por fim, os jogadores de ataque realizaram uma atividade voltada para finalizações.

BAHIA X CONFIANÇA
FINAL (VOLTA) - COPA DO NORDESTE

📆 Data e horário: sábado, 6 de setembro, às 17h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
📺 Onde assistir Bahia x Confiança: SBT, Premiere, ESPN e Disney+;
🟨 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB);
🚩 Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB);
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).

