Ex-Corinthians brilha na Copa do Nordeste; confira os resultados

A quinta rodada da Copa do Nordeste movimentou a noite desta quinta-feira (6) com três partidas eletrizantes. O grande destaque foi Pedro Raul, ex-jogador do Corinthians, que marcou o gol decisivo da vitória do Ceará sobre o América-RN por 1 a 0, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Com o triunfo, o Vovô entrou no G-4 do Grupo B, ocupando a terceira posição com sete pontos. O América-RN, com a mesma pontuação, segue em quarto lugar.

Na próxima rodada, ainda sem data definida, o Ceará enfrentará a Juazeirense em casa, enquanto o América-RN visita o Náutico nos Aflitos, em Recife.

No Castelão, em São Luís, Sampaio Corrêa e Náutico ficaram no 1 a 1. O time maranhense saiu na frente com Alan James, de cabeça, mas sofreu o empate na segunda etapa com Leandro Kauã, também de cabeça. O Sampaio Corrêa segue na lanterna do Grupo B, somando apenas dois pontos em cinco jogos, enquanto o Náutico ocupa a sexta colocação com cinco pontos.

Pela próxima rodada, o Sampaio Corrêa encara o Confiança fora de casa, enquanto o Náutico recebe o América-RN nos Aflitos.

Já no Estádio Adauto Morais, a Juazeirense conseguiu arrancar um empate por 2 a 2 contra o líder CSA. O time alagoano chegou a abrir 2 a 1 na primeira etapa, com gols de Brayann e Klenisson, mas Alex Santos descontou ainda no primeiro tempo, e Guilherme Silveira garantiu o empate na segunda etapa.

Mesmo com o resultado, o CSA segue na liderança do Grupo A com dez pontos, porém o Bahia, vice-líder com sete, tem dois jogos a menos e pode assumir a ponta. A Juazeirense, com seis pontos, ocupa a quinta posição.

O CSA volta a campo no dia 19 de março, quando enfrentará o Bahia no Rei Pelé, em um duelo direto pela liderança. No mesmo dia, a Juazeirense encara o Ceará fora de casa, em Fortaleza.