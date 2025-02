A Copa do Nordeste deu início à terceira fase nesta terça-feira (11). Vitória e Sport conseguiram resultados positivos e o CRB empatou, enquanto o Fortaleza foi derrotado pelo Altos.

Vitória vence o Ferroviário

O Vitória derrotou o Ferroviário por 2 a 1. Agora, o Leão lidera o grupo A da competição. Enquanto isso, o Tubarão da Barra é lanterna, com apenas um ponto somado. Do lado do Vitória, Baralhas e Mosquito anotaram os gols. Allanzinho, do Ferroviário, tentou diminuir a diferença no placar.

CRB empata mais uma vez

O CRB acumulou seu terceiro empate seguido. Desta vez, contra o Moto Moto em casa. O jogo terminou em 2 a 2. Com o resultado, o CRB ocupa a sexta posição da tabela, com três pontos somados. Enquanto isso, o Moto Moto chega na sequência, com dois.

Sport vence, e cresce na tabela

Fora de casa, o Sport venceu o Sousa por 2 a 1. Com o resultado, o time chega a seis pontos e está na terceira colocação da tabela. O Sousa, por sua vez, está na quinta, com três. Do lado do Leão da Ilha, Lenny Lobato e Rodrigo Atencio marcaram, com Atencio resolvendo nos acréscimos. Quanto ao Sousa, ficou na conta de Diego Ceará.

Fortaleza é derrotado

Fortaleza caiu para segunda colocação após perder para o Altos por 2 a 1. O jogo contou com gols de Lucas e Rodrigão pelo Altos, enquanto José Welison anotou o do Fortaleza. David Luiz fez sua primeira partida pelo Leão do Pici.

