Inter repete aposta em dupla de ataque de estrelas para 2025

Pensando na disputa da temporada de 2025, o Inter vai entrar com uma "aposta repetida", mantendo uma dupla de ataque de estrelas.

O time gaúcho tem grandes pretensões para o calendário deste ano, tendo em vista tudo que conseguiu na reta final de 2024. Dessa forma, duas peças que fizeram certo sucesso na ocasião acabam aparecendo novamente como as grandes esperanças positivas para os torcedores colorados naquilo que mais importa: bola na rede. Estamos falando dos dois centroavantes do elenco de Roger Machado, Enner Valencia e Rafael Borré.

continua após a publicidade

A temporada de 2025 promete bastante aos torcedores colorados. O Clube do Povo conseguiu uma arrancada impressionante no último semestre do ano passado, emplacando uma sequência de vitórias digna de campeão quando fez a troca do comando técnico. Faltou pouco para que a situação pudesse mesmo gerar uma taça para a equipe, tendo em vista que as chances de título no Campeonato Brasileiro estavam vivas até próximo do final. Sendo assim, com um trabalho cada vez mais consolidado do treinador, a intenção da diretoria é manter a base que fez todo esse sucesso há pouco, explorando as características de algumas peças do elenco.

Ao que tudo indica, inclusive, Roger Machado pode acabar utilizando bastante suas duas peças de referência do ataque, Enner Valencia e Rafael Borré. Apesar do colombiano ter o posto de titular neste momento, ambos já foram utilizados juntos em diversos momentos e, com isso, podem somar bastante ofensivamente quando atuam lado a lado, cada um utilizando suas características diferentes para compor o sistema em busca dos gols. Os dois, inclusive, estiveram entre os artilheiros do time na temporada passada, mostrando que podem entregar muito na busca por vitórias.

continua após a publicidade

Para a torcida, uma situação que gera debate. Com a folha salarial do Internacional sofrendo ajustes para o ano, o investimento é questionado.

Inter mantém aposta em dupla de ataque de peso

Durante a temporada passada, Enner Valencia disputou 52 jogos, incluindo 40 pelo Inter e 12 pela seleção equatoriana. Ao todo foram 11 gols marcados e três assistências pelo Clube do Povo, além de outras sete participações defendendo o seu país, com quatro tentos. Tendo em vista que o centroavante não esteve como titular em boa parte dos jogos e também enfrentou um jejum complicado no meio do ano, os números acabam chamando a atenção positivamente. Ele soma uma participação direta em bolas na rede a cada 153 minutos jogados.

continua após a publicidade

Já Rafael Borré acabou com menos gols no total, 12, mas o mesmo número com a camisa do Inter, mesmo com menos jogos, 11, além de três assistências. Ele participou de 29 jogos com a camisa vermelha, mas teve uma minutagem em campo maior, já que foi titular com certa frequência. A média do colombiano é de uma participação direta em gol a cada 168 minutos. Mesmo assim, o atacante segue com moral com os torcedores, tendo em vista que marcou tentos importantes no decorrer da temporada, ajudando em vitórias e soma de pontos durante a reta final do Campeonato Brasileiro.

Vale lembrar ainda que ambos passaram um período do ano passado afastados do Rio Grande do Sul e do Clube do Povo, já que estavam disputando a Copa América por seus respectivos países. Uma coincidência é que ambos acabaram sendo eliminados pelo mesmo país, a Argentina, atual campeã do mundo, mas em fases diferentes. Valencia e o Equador foram despachados ainda nas quartas de final, nos pênaltis, após um empate em 1 a 1. Enquanto isso, Borré e a seleção colombiana foram até a decisão, mas foram derrotados pelo placar simples.

Assim, com um elenco cheio de craques, incluindo dois jogadores de seleção para a mesma posição, o Internacional entra no calendário de 2025 com a expectativa de títulos ou, pelo menos, boas campanhas que façam os seus torcedores se orgulhar.