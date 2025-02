Copa do Nordeste: confira os resultados dos jogos de quarta-feira (19/2)

Na sequência da 4ª rodada da Copa do Nordeste, Fortaleza e Vitória se enfrentaram no Castelão no grande jogo da noite desta quarta-feira (19). Além deles, Sport e CRB também entraram em campo e conquistaram grandes resultados.

No principal duelo da noite, o Fortaleza recebeu o Vitória e abriu o placar com Lucero aos 40 minutos do primeiro tempo. No entanto, o Rubro-Negro conquistou a virada na segunda etapa com gols de Gustavo Mosquito e Baralhas. Com isso, os baianos seguem na liderança da Copa do Nordeste com 10 pontos. Por outro lado, o Tricolor permanece com seis pontos, mas caiu para a 3º colocação.

Mais cedo, o Sport não tomou conhecimento do Moto Club e goleou a equipe do Maranhão por 5 a 0, na Ilha do Retiro. O Leão ultrapassou o Fortaleza e assumiu a vice-liderança do Grupo A com nove pontos conquistados.

Barletta comemora gol marcado pelo Sport sobre o Moto Club, pela Copa do Nordeste (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Quem também aplicou uma goleada foi o CRB, que venceu o Sousa, da Paraíba, por 4 a 1, no Estádio Rei Pelé. Com o resultado, a equipe de Alagoas ultrapassou o Altos e o Ferroviário e ocupa a 4ª colocação do Grupo A com seis pontos conquistados, assim como o Fortaleza. Com isso, o atual vice-campeão da Copa do Nordeste está conquistando uma vaga no mata-mata.

Fim da 4ª rodada da Copa do Nordeste

Por conta do início da Copa do Brasil, duas partidas da 4ª rodada da Copa do Nordeste serão disputadas somente na próxima semana. O Sampaio Corrêa recebe o Juazeirense, na quarta-feira (26), às 19h (de Brasília) enquanto o Náutico visita o CSA no mesmo dia, mas às 21h30 (de Brasília).