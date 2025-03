Copa do Nordeste: confira os resultados desta quarta-feira

A Copa do Nordeste teve mais uma rodada nesta quarta-feira (5). Em jogos válidos pelo grupo A da competição, o Sport derrotou o CRB por 2 a 1, pela quinta rodada. O meia português Sérgio Oliveira foi o grande destaque da partida, fornecendo uma assistência precisa para Lenny Lobato abrir o placar e marcando um golaço de cabeça para garantir a vitória rubro-negra na Ilha do Retiro. O CRB, que chegou a descontar com o artilheiro Anselmo Ramon, viu sua invencibilidade de quatro jogos no torneio ser interrompida. Com o triunfo, o Sport alcançou 12 pontos, assumiu a liderança do Grupo A e garantiu antecipadamente sua classificação para as quartas de final da competição. Já o CRB segue na quarta posição da chave.

Em outro jogo da rodada, o Moto Club conquistou sua primeira vitória na Copa do Nordeste ao vencer o Sousa por 3 a 1 no estádio Castelão, em São Luís. Maurício, Jean e Rick Sena foram os responsáveis pelos gols do Papão do Norte, enquanto Iranilson descontou para o Sousa. A vitória foi crucial para o time maranhense, que saiu da lanterna do Grupo A e agora soma cinco pontos, mantendo suas chances de classificação. O Sousa, por sua vez, segue na última posição do grupo, com três pontos.

Já o Vitória tropeçou em casa e empatou por 1 a 1 com o Altos. O Rubro-Negro baiano abriu o placar com Hugo, mesmo com um jogador a menos após a expulsão de Carlos Eduardo no primeiro tempo. No entanto, não conseguiu segurar o resultado e acabou sofrendo o gol de empate de Rodrigão no segundo tempo. O resultado fez o Vitória perder a liderança do Grupo A, ficando com 11 pontos e caindo para a segunda posição. O Altos, por outro lado, subiu para o quinto lugar, somando cinco pontos.

No clássico cearense, o Fortaleza dominou o Ferroviário e conquistou uma vitória convincente por 4 a 0. Os gols do Leão do Pici foram marcados por Moisés, que brilhou com dois tentos, Pikachu e Renato Kayzer, que não perdoou na cobrança de pênalti. Com essa importante vitória, o Fortaleza alcançou nove pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo A. Já o Ferroviário, que somou apenas quatro pontos até o momento, acabou perdendo duas posições e agora ocupa a sétima colocação.