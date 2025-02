Copeiro, Pablo projeta estreia na Copa do Nordeste pelo Sport

A estreia de Pablo com a camisa do Sport não poderia ter sido melhor. Em pouco mais de 30 minutos em campo, o atacante marcou dois gols - um deles um golaço - e contribuiu com a vitória por 5 a 0 sobre o Maguary, no último sábado (8), em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Pernambucano.

O próximo desafio do Leão da Ilha será nesta terça-feira, contra o Sousa-PB, pela Copa do Nordeste, competição que Pablo ainda não disputou. Com a carreira marcada pelos gols decisivos em torneios de mata-mata, o novo camisa 92 rubro-negro entende que pode contribuir com o chamado ‘espírito copeiro’ necessário para que o Sport volte a vencer a competição mais importante do Nordeste após 11 anos de jejum.

Atuando pelo Athletico-PR, Pablo foi o artilheiro e autor dos gols da equipe nos dois jogos das finais da Copa Sul-Americana de 2018, contra o Junior Barranquilla-COL, no primeiro título internacional da história do clube. Em 2022, ele voltou a se notabilizar pela participação decisiva na campanha do vice-campeonato athleticano na Libertadores, ao contribuir com um gol e uma assistência na dramática semifinal contra o então campeão Palmeiras, no Allianz Parque.

- Sempre gostei desse tipo de torneio, que tem jogos com uma temperatura diferente e que exigem muito da parte mental do jogador. Aqui no Sport, vou fazer de tudo para que a gente conquiste feitos semelhantes e sei que temos totais condições para isso - afirmou o atacante.

- O espírito do clube é copeiro. Já vi isso desde o dia que eu cheguei, me identifico muito e sei o que posso agregar com a minha vontade e experiência. Eu me lembro de ver aquela equipe de 2008 vencendo a Copa do Brasil, sempre com a Ilha do Retiro como um caldeirão. Poucas equipes contam com esse 12º jogador tão determinante quanto o Sport, e cabe a nós usarmos isso a nosso favor - disse Pablo.

- Sei que temos batido na trave nos últimos anos na Copa do Nordeste, uma competição que tem crescido cada vez mais, porque o futebol do Nordeste vem crescendo também e o Sport é parte disso. Estamos trabalhando duro para colocar o clube de volta no caminho desses grandes títulos, como manda a nossa tradição e como a torcida deseja. A Copa do Nordeste é parte fundamental desse processo - garantiu Pablo.