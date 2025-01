Copa do Nordeste 2025 começa nesta terça (21); veja jogos da 1ª rodada

Maior torneio regional de clubes do País, a Copa do Nordeste 2025 inicia sua fase de grupos nesta terça-feira (21) com um jogo. A partir das 21h30, CSA e Confiança se enfrentam no Rei Pelé, em Maceió, em confronto válido pelo Grupo B. Mais quatro partidas estão marcadas para quarta-feira, e outras três fecham a primeira rodada da competição na quinta.

continua após a publicidade

➡️Fique por dentro de tudo o que acontece na Copa do Nordeste 2025

Com 16 equipes, a Copa do Nordeste 2025 apresenta uma mudança importante no regulamento em relação aos últimos anos. A partir de agora, os oito times de cada grupo jogam a primeira fase dentro de suas respectivas chaves, e não mais com a oposta.

A definição dos grupos foi feita por sorteio, realizado na semana passada pela CBF, no Rio. Houve direcionamento de modo que os dois clubes de um mesmo estado mais bem colocados no ranking nacional não integrassem a mesma chave.

continua após a publicidade

Assim, o Grupo A tem Sport, Fortaleza, Vitória, CRB, Ferroviário, Altos, Sousa e Moto Club. O Grupo B, por sua, conta com Ceará, Bahia, Sampaio Corrêa, CSA, Náutico, Confiança, América-RN e Juazeirense.

Prevista para acontecer até março, a primeira fase da Copa do Nordeste 2025 terá sete rodadas e classificará os quatro melhores de cada grupo para as quartas de final, que inicialmente estão marcadas para junho. No mesmo mês devem acontecer as partidas semifinais. Todas as fases são em jogo único.

continua após a publicidade

Copa do Nordeste 2025 começa nesta terça-feira (21) (Foto: João Gabriel Alves/CBF)

Única etapa prevista para ter partidas de ida e volta, a decisão da Copa do Nordeste 2025 devem acontecer apenas em setembro. A CBF, porém, não descarta antecipar os jogos caso haja brecha no calendário.

Tabela de jogos da 1ª rodada da Copa do Nordeste 2025