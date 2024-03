Bahia tem a melhor campanha da Copa do Nordeste (Foto: Tiago Caldas /EC Bahia)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 11:57 • Rio de Janeiro (RJ)

A fase de grupos da Copa do Nordeste 2024 chega a sua sétima e última rodada nesta quarta-feira (27), com oito partidas simultâneas, todas às 21h30. Sete das oito vagas nas quartas de final da competição estão em disputa e serão definidas nesta noite.

No Grupo A, nenhuma equipe conquistou classificação até o momento, e o América-RN é o único time sem chances nesta última rodada. Do outro lado, no Grupo B, o Bahia já garantiu vaga no mata-mata, com 18 pontos somados; o Itabaiana, por sua vez, não tem mais possibilidade de ir às quartas de final. Confira abaixo os confrontos e o que está em jogo na rodada final da Copa do Nordeste.

CEARÁ X ITABAIANA

O Ceará entra na última rodada com 12 pontos e na terceira colocação do Grupo A. Nesta quarta-feira (27), o Vozão recebe o já eliminado Itabaiana na Arena Castelão, e garante vaga com uma vitória. Em caso de tropeço, torce para que dois times entre Botafogo-PB, Vitória, Maranhão e River-PI também não vençam.

SPORT X JUAZEIRENSE

O Sport recebe a Juazeirense na Arena Pernambuco dependendo apenas de si para conquistar vaga nas quartas. Líder do Grupo A, o Leão da Ilha confirma a classificação com um empate. A equipe baiana, por outro lado, é a quinta colocada do Grupo B e precisa da vitória, além de tropeço de Fortaleza, Altos ou Náutico, para ir ao mata-mata. Em caso de empate, torce para o Náutico vencer e Treze e ABC perderem.

CRB X ALTOS

CRB e Altos se enfrentam no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), e ambos bucam a classificação às quartas de final. O time mandante é vice-líder do Grupo A e confirma vaga em caso de vitória, que pode render também o primeiro lugar, caso o Sport tropece. Se não conseguir os três pontos, o Galo "seca" dois times entre Vitória, Maranhão, Ceará, River-PI e Botafogo-PB.

Do outro lado, os visitantes também garantem vaga em caso de vitória. Em caso de empate, torce para que duas das equipes entre Náutico, Juazeirense e Treze não vença, ou que o Fortaleza perca. Em caso de derrota, o time do Piauí torce para o Timbu perder e tropeços dos outros concorrentes.

VITÓRIA X TREZE

O Vitória recebe o Treze no Barradão tentando entrar no G4 do Grupo A. Atual quinto colocado, o Rubro-Negro Baiano precisa vencer e torcer por um tropeço de Sport, CRB, Ceará ou Botafogo-PB; se empatar, precisa de derrota de um dos dois últimos, e que Maranhão e River-PI não vençam suas partidas. Por sua vez, o time paraibano tem de somar três pontos e secar dois de Juazeirense, Náutico, Altos e Fortaleza

Vitória derrotou o Fortaleza fora de casa na rodada anterior da Copa do Nordeste (Foto: Divulgação / Vitória EC)

BOTAFOGO-RB X BAHIA

Já classificado e com a melhor campanha garantida, o Bahia visita o Botafogo-PB no Estádio Almeidão, em João Pessoa. O Belo é o quarto colocado do Grupo A e garante sua vaga com se vencer o Esquadrão de Aço. Em caso de empate ou derrota, os mandantes torçem para tropeços de Vitória, Maranhão e River-PI.

AMÉRICA-RN X NÁUTICO

O América-RN não tem mais chances de classificação, mas recebe, na Arena das Dunas, o Náutico, que tenta confirmar seu lugar nas quartas. O Timbu ocupa o quarto lugar do Grupo B e depende apenas de si, se classificando com uma vitória. Em caso de empate, o time pernambucano precisa de tropeços de Juazeirense e Treze; na derrota, torcer também contra o ABC, que não pode fazer cinco ou mais gols e vencer seu jogo.

RIVER-PI X ABC

River-PI e ABC se enfrentam no Estádio Albertão, em Teresina, com poucas chances de classificação ao mata-mata. Ambos ocupam as sétimas colocações de seus grupos (A e B, respectivamente), e, além de ter de vencer, torcem por combinações imporváveis. Os mandantes precisam de tropeços de Maranhão e Vitória, além derrota de Botafogo-PB, Ceará ou CRB. Já os visitantes necessitam que Treze, Juazeirense e Náutico percam seus confrontos.

MARANHÃO X FORTALEZA

Estreante na Copa do Nordeste nesta temporada, o Maranhão recebe o Fortaleza no Estádio Castelão, em São Luiz, ainda vivo na competição. Os mandantes precisam vencer e torcem por dois tropeços dos times entre Vitória, Botafogo-PB, Ceará e CRB. Do outro lado, o Leão do Pici se classifica com uma vitória simples; em caso de tropeço, só dois clubes de Treze, Náutico, Juazeirense e Altos podem vencer.

