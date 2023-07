Após semanas de ansiedade, a Copa do Mundo Feminina finalmente começou! A cerimônia de abertura foi realizada na madrugada desta quinta-feira (20), sendo marcada pela apresentação das culturas de Austrália e Nova Zelândia, países sedes da competição. O show que deu o ponta pé inicial do torneio agitou as arquibancadas. O primeiro jogo foi entre a segunda anfitriã e a Noruega.