As ações na etapa inicial estiveram muito mais voltadas para as bolas longas. A Nova Zelândia teve maior posse de bola e apresentou mais volume de jogo, porém, não conseguiu transformar as jogadas em chances perigosas. A melhor viria com Wilkinson, já aos 43 minutos, mas que parou na defesa adversária. A Noruega, quando chegava, vinha com mais perigo e teve boas chances de abrir o marcador, mas faltou pontaria na hora da finalização.