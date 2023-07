!MILAGRE! Já aos 51 minutos do segundo tempo, a Irlanda teve grande chance de igualar o placar. Em lançamento para a frente, as australianas Larkin e Payne furaram em conjunto. Gorry pegou a sobra, arrancou pela direita e tocou no meio. McCabe dominou, se enrolou com a marcação, mas conseguiu finalizar. Mackenzie Arnold, bem colocada, fez grande defesa e salvou a equipe da casa. No lance seguinte, McCabe recebeu, levantou na área e Louise Quinn testou para fora. Milagre da arqueira suficiente para manter o 1 a 0 no placar.