Após o desembarque, as Guerreiras do Brasil foram de ônibus para Gold Coast, onde farão uma recuperação da viagem e adaptação ao clima e horário locais. No dia 6, às 11h (horário de Sydney), as convocadas de Pia Sundhage realizarão o primeiro treinamento, e no dia 18, retornarão a Brisbane, desta vez se hospedando em definitivo no Best Western North Lakes Hotel para a estreia na competição.