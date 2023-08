A Inglaterra dominou as ações na metade inicial, confirmando o posto de favorita para o confronto. Com mais finalizações e o dobro de posse de bola, as Lionesses tiveram mais ímpeto, criaram melhores oportunidades e quase abriram o placar aos 8 minutos, com Stanway parando em Mackenzie Arnold. A recompensa pelo domínio viria aos 36 minutos, com linda jogada coletiva que terminou com um golaço de Ella Toone. A camisa 10 recebeu passe de Alessia Russo na área e acertou um chutaço no ângulo da goleira australiana para dar a vantagem às europeias.