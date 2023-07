A Copa do Mundo Feminina de 2023 começa no dia 20 de julho (quinta-feira). Neste ano, as jogadoras de 32 seleções vão buscar o título do principal torneio de futebol mundial na Austrália e na Nova Zelândia. A Seleção Brasileira inicia a sua caminhada no dia 24 de julho, na província de Hindmarsh, próxima a Adelaide, a quinta cidade australiana mais populosa. As brasileiras vão enfrentar o Panamá, às 8h (de Brasília).