Na manhã desta segunda-feira, a Austrália bateu o Canadá com facilidade em Melbourne, pelo placar de 4 a 0, e completou a bela reação no grupo B da Copa do Mundo Feminina. As anfitriãs da competição venceram com um doblete de Hayley Raso, ainda no primeiro tempo, e ampliaram a conta com um gol de Mary Fowler, no começo, e um de Steph Catley, no fim da etapa final.