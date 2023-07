O segundo tempo teve um grande crescimento em relação à etapa inicial. A equipe nigeriana voltou bem do intervalo, criando lances de perigo, e acertou uma bola no travessão com Oshoala. Logo depois, foi a vez da Irlanda responder, com O'Sullivan, mas a defesa travou a finalização da camisa 10. A intensidade voltaria a diminuir e as duas equipes não sairiam do zero, resultado que foi suficiente para garantir a Nigéria nas oitavas.