Críticas ao futebol feminino e às mulheres em transmissões esportivas

"Não é nenhuma novidade ver homens tentando determinar qual lugar as mulheres devem ocupar e tentando de todas as formas tirá-las do futebol. Alguns têm a ousadia de sugerir novas regras, como “tem que diminuir o gol, olha o vôlei, a rede é menor pra mulheres”. Tudo isso é puro preconceito e desconhecimento. Já pararam para pensar na falta de estrutura para as mulheres se desenvolverem como goleiras? Já se ligaram que enquanto um homem tem a chance de jogar no campo com 8, 9, 10 anos, tem goleira da seleção (a Barbara, por exemplo), que a primeira vez que pisou num gramado tinha já 16 anos? E se as mulheres tivessem as mesmas oportunidades de treinar e se desenvolver desde cedo nessa posição, será que não aconteceria o mesmo que aconteceu com os homens, e teríamos goleiras melhores e mais altas agora? Não é de hoje que os homens buscam formas de determinar o que a gente pode ou não fazer. Azar o deles, porque essa estratégia sempre sucumbiu à nossa luta. Quer os preconceituosos queiram, quer não queiram, seguiremos ocupando esses espaços. E a verdade é que essas pessoas são barulhentas, mas são minoria. Os recordes de audiência de 2019 estão aí para provar - e nessa Copa vão vir mais pessoas conosco"