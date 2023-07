Este panorama faz com que Gustavo Sauer encare uma sucessão de desafios. Além de tentar manter o ímpeto ofensivo do Botafogo no confronto com o Santos, o camisa 10 luta para dar uma guinada em sua trajetória no clube e ganhar força com o técnico Bruno Lage. Cabe ao atleta encontrar os atalhos na partida da Vila Belmiro.