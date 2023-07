Na próxima rodada, a seleção da França será a adversária de Tamires e companhia. O jogo acontecerá no próximo sábado (29), às 7h (horário de Brasília), no Suncorp Stadium, em Brisbane, na Austrália. Caso vençam a partida, as Guerreiras do Brasil, que estão liderando o grupo, já garantem um lugar nas oitavas de final e, dependendo do resultado entre Jamaica e Panamá, podem também assegurar a liderança da chave F.