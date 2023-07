Com os três gols, Ary se tornou a artilheira da competição em 2023, superando os dobletes anotados nesta primeira rodada por Sophia Smith (EUA), Alexandra Popp (ALE) e Hinata Miyazawa (JAP). Aos 29 minutos, a camisa 17 deixou o gramado para dar lugar a Marta, que entrou para disputar sua sexta Copa do Mundo e está retornando de lesão. A autora do hat-trick também falou sobre a relação com a eterna camisa 10 da Seleção e maior artilheira da história da Copa do Mundo, somando as esferas feminina e masculina.