A Inglaterra bateu a Dinamarca por 1 a 0 nesta sexta-feira, em jogo válido pela segunda rodada da Copa do Mundo Feminina, e conseguiu a classificação para o mata-mata com uma rodada de antecedência. Porém, nem todas as notícias foram positivas para as Três Leoas. A craque Keira Walsh se lesionou na primeira etapa e precisou ser substituída após sentir dores no joelho.